Тодор Ангелов се срещна с президента на UWW

В навечерието на световното първенство по борба в Астана новоизбраният президент на родната федерация Тодор Ангелов се срещна с шефа на Световната централа (UWW) – сърбина Ненад Лалович. След персонален разговор между двамата срещата премина в по-широк формат. Включиха се спортният министър на Казахстан Ербол Куантаевич и генералният секретар на БФБ Белчо Горанов, който е председател на юридическата комисия на UWW.

Шампионатът в трите стила борба е от 24 октомври до 1 ноември в „Барис арена“ и стартира със схватки на класиците. България ще има шестима представители в този стил. Тимът се води от олимпийския шампион Семен Новиков (86 кг) и европейския първенец Кирил Милов (97 кг).

След 3-годишно отсъствие заради контузии на големия тепих се завръща бившият еврошампион Едмонд Назарян (60 кг). Останалите трима в нашия състав са Стефан Григоров (55 кг), Абу-Муслин Амаев (67 кг) и Светослав Николов (82 кг).

Във временния треньорски щаб на „лъвовете“ за световното са Бисер Георгиев, Андрей Димитров, Димо Димчев и Юлиан Георгиев.

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