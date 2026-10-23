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Арман Царукян нападна Дилън Данис на пресконференция преди RAF 14

  • 23 окт 2026 | 13:14
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Арман Царукян нападна Дилън Данис на пресконференция преди RAF 14

Напрежението преди граплинг двубоя между Арман Царукян и Дилън Данис на събитието RAF 14 прерасна в масов бой по време на официалната пресконференция в четвъртък вечер.

Повод за бурната реакция на Царукян стана провокация от страна на Данис. След като първоначално разменяха словесни закани в сравнително спокоен тон, американецът реши да се похвали с избора си на облекло. Познат с постоянните си скандални изяви, Данис показа специално изработена тениска с лика на близък приятел и съотборник на Царукян – Хамзат Чимаев.

„Пише, че Хамзат е моята кучка, а отпред има негова снимка без брада“, обяви Данис.

Думите му веднага предизвикаха светкавичната реакция на Царукян, който скочи от мястото си и се хвърли срещу Данис с намерението да потърси саморазправа.

Атаката отприщи масов хаос на сцената. Десетки души от антуража на двамата бойци и членове на охраната нахлуха на подиума, опитвайки се едни да се включат в мелето, а други – да разтърват съперниците. По време на суматохата, която едва не срути сцената, представителите на RAF с мъка се опитаха да овладеят положението, докато двамата бойци разменяха опити за удари вместо борчески техники.

След като редът беше възстановен, подиумът бе освободен за традиционните заставания лице в лице, но Царукян и Данис така и не се появиха отново.

Двамата бойци ще оглавят събитието RAF 14 в петък вечер.

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