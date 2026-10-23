Доналд Тръмп избухна срещу ЛеБрон Джеймс: Не става за нищо, пълен позор, да се извини!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към суперзвездата ЛеБрон Джеймс заради поведението му по време на изпълнението на националния химн на страната. Повод за недоволството станаха действията на играча на Филаделфия 76ърс, който бе забелязан да тренира движения за голф удар в тържествения момент.

Тръмп заяви, че Джеймс трябва да поднесе официално извинение към американските военнослужещи и ветерани.

https://t.co/3jD7WZHVzK — Legion Hoops (@LegionHoops) October 22, 2026

"По време на изпълнението на нашия национален химн ЛеБрон Джеймс проявява неуважение към нашата родина! Още от самото начало твърдях, че той за нищо не става и е пълен позор. ЛеБрон Джеймс трябва да се извини на всички велики американски воини и герои, загинали в името на американското знаме и на всичко, което страната ни олицетворява!", написа политикът в своя профил в социалната мрежа Х.

Поредният задочен сблъсък между Доналд Тръмп и ЛеБрон Джеймс предизвика широк отзвук и разпали остри дискусии сред феновете и обществеността. Враждата между бившия американски президент и баскетболиста има дълга история, като всяка нова възможност за нападки по патриотична линия бързо се превръща във водеща тема.

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Снимки: Gettyimages