Хачанов спаси пет мачбола, Медведев прегази съперника си за 52 минути

Карен Хачанов демонстрира изключителен характер и стигна до четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 250 в Алмати след спираща дъха драма. Поставеният под номер пет спаси общо пет мачбола, за да сломи съпротивата на чеха Томаш Махач с резултат 6:2, 4:6, 7:6(7) в среща, продължила два часа и 32 минути.

Руснакът се оказа в критична ситуация в решителния трети сет, когато трябваше да отразява четири възможности за спечелване на мача при собствен сервис и резултат 5:6. В последвалия тайбрек той спаси още един мачбол при 6:7, преди да наклони везните в своя полза и да грабне победата.

Victory from the BRINK OF DEFEAT 😱 Karen Khachanov prevails over Machac in a 6-2 4-6 7-6 thriller, savings five match points! #AlmatyOpen https://t.co/ZsJ335H4Hk — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2026

„Нямам думи. Преминах през много трудни моменти на корта, но след подобни тежки победи облекчението е огромно. Започнах силно, но след това той вдигна оборотите и ме постави под сериозен натиск. Намираше точните удари, играеше все по-мощно и прецизно... Трябваше наистина да остана фокусиран до самия край“, коментира развълнуваният Хачанов след успеха.

За 30-годишния тенисист това е общо 70-и четвъртфинал в професионалния тур и първи на закрито от турнира в Париж през 2024 година насам. Хачанов, който триумфира с титлата в Алмати през 2024 г., се намира в отлична форма от началото на септември, записвайки полуфинал на Откритото първенство на САЩ, четвъртфинал в Пекин и четвърти кръг в Шанхай. В спор за място на полуфиналите той ще се изправи срещу третия поставен в схемата Александър Бублик.

В същото време защитаващият титлата си Даниил Медведев нямаше никакви затруднения и премина през японеца Шо Шимабукуро с категоричното 6:2, 6:1. Водачът в схемата, който преследва четвъртия си трофей през сезона, доминираше напълно и приключи двубоя само за 52 минути, реализирайки 20 печеливши удара срещу едва девет непредизвикани грешки.

Quick day in the office 🏢 Defending champion @DaniilMedwed eases past Shimabukuro 6-2 6-1 in 52 minutes! #AlmatyOpen https://t.co/5X7OXnlKoN — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2026

„Обичам да играя в зала. Получи се чудесен двубой – страхотен резултат и перфектно темпо. Много съм доволен от нивото, което показах“, заяви Медведев.

С този триумф 30-годишният Медведев направи нова важна крачка към класиране за Финалите на АТР. В момента той заема шеста позиция в надпреварата за Торино и води с 590 точки пред десетия Алекс де Минор, който е първият състезател извън местата за класиране и не участва в турнири през тази седмица.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google