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Александра Еала потвърди участие в Оклънд за началото на 2027 година

  • 23 окт 2026 | 11:45
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Александра Еала потвърди участие в Оклънд за началото на 2027 година

Александра Еала официално потвърди, че ще започне своя състезателен сезон през 2027 година на турнира ASB Classic в Оклънд. 21-годишната филипинка, която направи впечатляващ пробив на световната сцена, се завръща на надпреварата в Нова Зеландия, където през 2026 година достигна до полуфиналите. Този път амбицията на младата състезателка е да отиде една крачка по-далеч и да се бори за титлата.

Решението на Еала да стартира отново в Оклънд идва след най-успешния сезон в кариерата ѝ. През 2026 г. тя спечели първата си титла от WTA на турнира във Вашингтон, преодолявайки водещи тенисистки като Джесика Пегула, Наоми Осака, Елина Свитолина и Чинуен Женг. Отличното ѝ представяне бе затвърдено с достигането до четвъртия кръг на Уимбълдън, което ѝ помогна да дебютира в топ 20 на световната ранглиста и да достигне до рекордното за нея 18-о място.

Преди да се прехвърли към новата кампания, филипинката довършва азиатското си турне за 2026 г. с участия в Токио и Хонконг. Турнирът в Оклънд в началото на януари 2027 г. съвпада с провеждането на други големи събития от календара като "Юнайтед Къп" и надпревата в Бризбън, но Еала предпочита познатия корт в Нова Зеландия, за да постави възможно най-силен старт на новата си година.

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