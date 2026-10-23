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Десет българчета на осминафиналите на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

  • 23 окт 2026 | 08:49
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Десет българчета на осминафиналите на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

Десет български тенисисти – осем юноши и две девойки се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в Пазарджик. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Юноши, 1/16-финали:

№1 Мартин Бонев – Емилиан Давид Негойца (Румъния) 6:1, 6:0

№2 Борис Начев – Матей Попов (Република Северна Македония) 6:1, 6:1

№4 Кристиан Стефанов – Богдан Попа (Румъния) 6:4, 7:5

№6 Борис Борисов – Николай Рачев 6:2, 6:2

№8 Дамян Аврамовски – Патрик Стефан Добрин (Румъния) 6:1, 6:1

№10 Якуб Ясин – Флорин Роберт Пантелимон (Румъния) 6:4, 6:4

Александър Борисов – №16 Никола Ивашкович (Сърбия) 6:4, 6:2

Адриан Христов – №13 Горян Вукийкевич (Република Северна Македония) 6:3, 7:6(5)

Йордан Малинков – №12 Матю Попа (Канада) 1:6, 6:3, 6:7(3)

№15 Никола Божилов – Джъстин Шрики (Румъния) 6:3, 3:6, 6:7(2)

Мартин Латинчев – №7 Тудор Александру Зекеру (Румъния) 7:6(4), 3:6, 2:6

Девойки, 1/16-финали:

№14 Александра Момчилова – Мария Чалъкова 6:3, 6:2

№16 Каролина Костова – Мария Аделина Ангелуш (Румъния) 6:1, 6:1

№6 Мая Кирилова – Адел Ленгле (Франция) 0:6, 1:6

№5 Зара Минева – Ния Естел Николова (Германия) 6:7(4), 1:6

Мария-Магдалена Янакиева – №7 Дуня Войинович (Сърбия) 1:6, 1:6

Изабела Жечева – №3 Юлия Дебицка (Полша) 0:6, 3:6

Мария Димитрова – №8 Катерина Петре (Румъния) 6:4, 1:6, 3:6

Нина Нокова – №2 Мина Бачанин (Сърбия) 2:6, 5:7

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