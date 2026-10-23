Дрейпър се завърна на корта, тренира в Бразилия

Британската тенис звезда Джак Дрейпър направи първи стъпки към завръщането си в състезателна форма, след като бе забелязан да тренира на червени кортове в Рио де Жанейро. 24-годишният тенисист преживя труден сезон, изпълнен с физически проблеми, които го принудиха да прекрати преждевременно състезателната си година на 15 септември. Дългото му отсъствие от корта доведе до сериозен спад в световната ранглиста на ATP, където той вече се намира извън топ 150.

Завръщането на Дрейпър към тренировъчния процес на червени кортове в Country Club Ipanema предизвика сериозен интерес сред тенис анализаторите. Основната цел пред британеца остава подготовката за Откритото първенство на Австралия в началото на новата година, което традиционно се провежда на твърда настилка. Изборът на клей в Бразилия обаче има логично обяснение: меката настилка оказва по-малко натоварване върху ставите и тялото, позволявайки му да влезе в ритъм без излишен риск от възобновяване на контузиите.

Освен това, тренировките в горещия и влажен климат на Рио де Жанейро помагат за изграждане на физическа издръжливост спрямо тежките атмосферни условия, които често очакват състезателите по време на австралийското лято.

Интересен детайл около престоя на британския тенисист в Южна Америка е, че той тренира в същия клуб, от който тръгва кариерата на бразилската млада надежда Жоао Фонсека. Фонсека също приключи сезона си по-рано заради контузия и тренира на същото място с цел физическо възстановяване за предстоящата година.

Поради ниското си класиране в ранглистата, за Дрейпър може да се окаже трудно да влезе директно в основната схема на Откритото първенство на Австралия. Ако участие в Мелбърн не бъде възможно, южноамериканският сезон на клей през февруари в Бразилия и Аржентина се очертава като следващия потенциален прозорец за официалното му завръщане в професионалния тур.

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