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Бруно Дженев постигна втора победа и се класира за полуфиналите на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

  • 22 окт 2026 | 20:35
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Бруно Дженев постигна втора победа и се класира за полуфиналите на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

Българинът Бруно Дженев постигна втора поредна победа и се класира за полуфиналите при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев спечели втората си среща с 3:6, 7:6, 6:2 срещу Мартин Адамча (Словакия). Вчера българинът победи с 3:6, 6:1, 6:2 Ричард Мичъл (Швейцария), който е водач в европейската ранглиста за тази възраст.

Тенисистите са разпределени в две групи по четирима, като първите двама във всяка група се класират за полуфиналите.

При девойките до 16 години Рая Маркова допусна втора загуба. Българката отстъпи с 4:6, 6:4, 3:6 пред Мадалена Фернандеш (Португалия).

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