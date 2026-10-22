Бруно Фернандеш преживя още един кошмар

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш преживя истински кошмар, след като луксозното му имение на стойност 4 милиона паунда беше разбито и ограбено от организирана банда. Това се е случило в сряда вечер около 20:30 часа, когато самият футболист играеше срещу Комо в Шампионската лига. Луксозният дом на португалския полузащитник с шест спални, разположен в престижния район Недър Олдърли в графство Чешър, е бил атакуван от трима маскирани обирджии. Престъпниците са задигнали скъпи дизайнерски бижута и други ценни вещи.

Все още не е напълно ясно дали съпругата на футболиста Ана Пиньо и двете им малки деца са били в къщата по време на нахлуването.

„Бруно и Ана са напълно съкрушени. Да видиш дома си поруган по такъв начин, докато представяш клуба си на терена, е най-големият кошмар за всеки футболист“, споделя близък до семейството източник.

Нападението е поредното от серия удари, извършени от банди, които следят графика на мачовете и атакуват имотите на звездите, докато те отсъстват заради двубоите си. Въпреки че имението разполага с най-съвременна охранителна система, включително зонирана аларма, видеонаблюдение и електрически портали, престъпниците са успели да проникнат в периметъра. Предполага се, че те са се промъкнали през гористата местност зад имота и са прескочили задната ограда.

Полицията в Чешър започна мащабно разследване, като пред дома бе забелязан специализиран криминалистичен автомобил. Детектив инспектор Дейвид Джарвис от криминалния отдел в Макълсфийлд коментира: „Разследването е в начален етап, като сме напълно мобилизирани да направим всичко възможно, за да открием и задържим отговорните за деянието лица.“

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