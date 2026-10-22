Алкарас е потвърдил участие в "Куинс"

Най-добрият испански тенисист Карлос Алкарас ще преследва трета титла на турнира по тенис на трева в Куинс през следващото лято, обявиха организаторите на турнира, цитирани от ДПА.

Бившият номер 1 в света спечели титлата в Куинс през 2023 и 2025 година, но не успя да защитава титлата си през това лято заради контузия на китката. Испанецът отсъства от кортовете в продължение на четири месеца и половина заради травмата. "Нямам търпение да се върна в Куинс през 2027 година. Имам страхотни спомени, след като съм печелил два пъти титлата. Това винаги е бил един от най-важните турнири на трева за мен", казва Алкарас.

Турнирът в Куинс е генерална репетиция преди "Уимбълдън".

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