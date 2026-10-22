Медведев все по-близо до нова титла в Алмати

Действащият шампион Даниил Медведев започна с успех защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан).

30-годишният руснак, който е водач в схемата и стартира директно от втория кръг, постигна убедителна победа срещу японеца Шо Шимабукуро с 6:2, 6:1 за 52 минути и се класира за четвъртфиналите.

Медведев реализира два пробива в първия сет и го спечели комфортно, а във втората част той направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.

Следващият съперник на руснака ще бъде французинът Теранс Атман, който измъкна победата срещу Матия Белучи (Италия) след три тайбрека - 6:7(4), 7:6(2), 7:6(5).

Шампионът от 2024 година Карен Хачанов (Русия), пети поставен в основната схема, надигра Томаш Махач (Чехия) с 6:2, 4:6, 7:6(7). В следващата фаза Хачанов очаква победителя от двубоя между поставения под номер 3 представител на домакините Александър Бублик и Фабиан Марожан (Унгария).

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