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Рибакина продължава с победите в Китай

  • 22 окт 2026 | 16:35
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Рибакина продължава с победите в Китай

Поставената под номер 1 в схемата Елена Рибакина от Казахстан продължава към четвъртфиналите на турнира в китайския град Нинбо WTA 500 с награден фонд от повече от 1,2 милиона долара.

Състезателката от Казахстан продължи сравнително леко напред, като водеше с 5:0 в първия сет срещу Полина Кудерметова от Узбекистан, когато съперничката й се отказа заради контузия. Така Рибакина, която е шампионка от миналата година и защитава титлата си, остана едва 33 минути на твърдия корт. Това бе и първа победа на Рибакина като номер 1 в световната тенис ранглиста. В следващия кръг тя ще играе срещу полякинята Катаржина Кава, която донякъде изненадащо победи швейцарката Белинда Бенчич със 7:5, 6:2.

За следващата фаза на турнира в китайския град се класира и американката Ива Йович, която надигра италианката Джазмин Паолини с 6:4, 6:3. Йович ще срещне на четвъртфиналите рускинята Диана Шнайдер, която е финалистка на турнира в Нинбо през 2023 година, се наложи над Александра Еала от Филипините със 7:5, 6:4 за близо два часа на корта.

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