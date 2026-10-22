Рибакина продължава с победите в Китай

Поставената под номер 1 в схемата Елена Рибакина от Казахстан продължава към четвъртфиналите на турнира в китайския град Нинбо WTA 500 с награден фонд от повече от 1,2 милиона долара.

Състезателката от Казахстан продължи сравнително леко напред, като водеше с 5:0 в първия сет срещу Полина Кудерметова от Узбекистан, когато съперничката й се отказа заради контузия. Така Рибакина, която е шампионка от миналата година и защитава титлата си, остана едва 33 минути на твърдия корт. Това бе и първа победа на Рибакина като номер 1 в световната тенис ранглиста. В следващия кръг тя ще играе срещу полякинята Катаржина Кава, която донякъде изненадащо победи швейцарката Белинда Бенчич със 7:5, 6:2.

За следващата фаза на турнира в китайския град се класира и американката Ива Йович, която надигра италианката Джазмин Паолини с 6:4, 6:3. Йович ще срещне на четвъртфиналите рускинята Диана Шнайдер, която е финалистка на турнира в Нинбо през 2023 година, се наложи над Александра Еала от Филипините със 7:5, 6:4 за близо два часа на корта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google