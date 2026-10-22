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Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки в Египет

  • 22 окт 2026 | 16:32
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Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки в Египет

Българската тенисистка Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

34-годишната българка и Карла Попович (Хърватия), които са поставени под номер 3 в схемата, победиха германките Емилия Карлота Бруне и Дария Барсуков с 6:4, 6:1 за малко над час на корта.

Шиникова и Попович изостанаха с 3:4 в първия сет, но спечелиха три поредни гейма, за да поведат в общия резултат, докато във втората част спечелиха шест гейма подред за крайния успех.

В спор за място на финала тандемът на българката ще се изправи срещу Фльор де Бресер (Нидерландия) и Теодора Влаич (Сърбия).

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