Йордан Гълъбов: Имаме силно поколение във фехтовката, целта е Олимпиадата

Българска федерация по фехтовка отчете отличен старт на сезона, след като най-добрата състезателка Йоана Илиева спечели сребърен медал на сабя на Световна купа в Алжир, а Ралица Гаджева завоюва бронзово отличие на Европейската купа на сабя за кадетки в Будапеща, Унгария.

"Радостното е, че имаме медали не само на Световни купи за жени, а вече и при подрастващите. В моменти имаме доста силно поколение, продължават успехите. Надяваме се с времето тези успехи да затвърдяват фехтовката в България като елитарен спорт и спорт с постоянни успехи, които в крайна сметка да мобилизират и обществото, и децата да спортуват, и да продължават да развиват спортът като приоритет за здравето на нацията, а същевременно пък фехтовката да бъде един трамплин за повечето деца да могат да спортуват", каза на пресконференция президентът на федерацията Йордан Гълъбов.

"Радваме се за успехите, като това е съвсем в началото, защото подготовката премина много добре. Успяхме на женския състав да направим най-добрата подготовка, но изключенията бяха, че нямахме възможност за мъжките гарнитури да ги подсигурим с лагери. Надявам се сега с тези успехи и с уверението на Министерството на спорта, че ще ни отпусне допълнителни средства, да може да включим и мъжката гарнитура, която също има доста позитивни резултати и успехи. Смятам, че това е началото и то началото за Олимпийската подготовка, защото от пролетта започват вече всички състезания да включват точки за класиране на Олимпиада. Всяко едно състезание след април месец започва да става важно за нашите състезатели да могат да се класират на Олимпиада. Сега в момента, ако сложим чертата, Йоана Илиева ще се класира, но пътят още за нея е дълъг, има още дълго време да успее да задържи това класиране, даже да стане най-добра. Пожелавам й го от все сърце да спечели световната купа. На няколко пъти през последните две години и се изплъзва за малко, но тя има сили, има възможности да го направи, в същото време да го затвърди и да бъде една от водещите международни състезателка на сабя жени", добави Гълъбов.

Старши треньорът на националния отбор Ивайло Воденов е щастлив, че има млади състезателки, които ще попълнят женския тим на сабя.

"Радвам се да видя още две кадетки да се представят добре и ще попълнят женския отбор. Ралица спечели медал от един от най-силните турнири в света. Надявам се от януари да можем да ходим по турнири с повече състезателки, шест-осем, а не както досега да са само по лагерите", коментира той.

Йоана Илиева: Гледам към медал на Олимпиадата

Йоана Илиева, която е момента е номер 3 в световната ранглиста на сабя, си поставя високи цели за новия сезон.

"Това, което искам да си поставя за цел през тази година е да имаме още отборни успехи и медали, тъй като има доста хора, които все още не са се пробвали в отбора. В тима пък има такива, които се възстановяват от контузии или такива, които все още не са достигнали най-добрата си форма. Смятам, че там имаме много на какво да наблегнем и сме способни да постигнем. За себе си си поставям за цел първото място - не просто медали, тъй като през всички Световни купи от сезона аз успявам да взема медал, но първите места ми липсват и сега ще се целя към тях. И медал от Европейско, който все още нямам при жените, световна шампионка . . . класирането за Олимпиадата", каза фехтовачката.

"Въпреки че всички говорят, че е сигурно мястото ми на Игрите, има сезон и половина време, квалификацията е от април до април и нито един медал няма никакво значение все още. Целя се и към Световната купа, която ми се изплъзва през последните две години, т.е. има доста, доста цели, които искам да постигна, затова искам да сме здрави, да тренираме, да имаме възможност да пътуваме, за което съм изключително благодарна на федерацията и на моя треньор. Преди да пристигнем в Алжир бяхме домакини на много силен международен лагер в България, в Панагюрище. Там присъстваше актуалната световна шампионка, имаше още две световни вицешампионки, аз, Ралица също беше на този лагер. Бяхме домакини на страхотна подготовка преди това състезание и се надявам тези нещата да зачестят", добави Йоана Илиева.

Ралица Гаджева иска да подобри представянето си и да премине този сезон без контузии.

"Надявам се на сезон без контузии. Има много състезания, от които искам да науча много, да подобря фехтовката си. За мен е важно Европейското първенство, Световното първенство и това да попадна в женския отбор", заяви състезателката.

Йордан Гълъбов коментира, че до края на година е подсигурено всичко за отбора на сабя за жени.

"Ние имаме три вида оръжия. На сабя жени сме подсигурили всичко до края на годината, Министерството на спорта ни обеща допълнително финансиране. За другите има частично, наблягаме на помощ на състезателите, които имат възможност за резултати. Предстоят Световна купа и Гран При в Египет и Франция, жените на сабя а на лагер в Германия. Ако има възможност ще помогнем на кадетите и младежите", завърши президентът на федерацията.

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