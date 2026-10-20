Йоана Илиева: Гледам към медал на Олимпиадата

Йоана Илиева се завърна в топ 3 на световната ранглиста на сабя след като спечели сребърен медал от първата за сезона Световна купа по фехтовка в Алжир. В интервю за БНТ Илиева разкри целите си за предстоящата състезателна година.

Йоана Илиева отново се изкачи до №3 в световната ранглиста

На финала в алжирския град Оран българката отстъпи единствено във финала срещу бронзовата медалистка от световното първенство Тоскан Тори от Франция с 12:15. Въпреки загубата Илиева се изкачи с едно място в световната ранглиста, което ще бъде от голямо значение за състезанията през 2027 година, които ще бъдат и квалификации за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Много съм щастлива от резултата. Искаше ми се да е злато, но в крайна сметка това е началото на сезона и имаме много работа“, започна Илиева. „Почивката ми не беше както се надявах. Доста бързо се върнахме отново към нормалния ритъм. Вече имам зад себе си два физически лагера и два фехтовални, един от които е международен. И смятам, че върви добре, тъй като вече се чувствам се във форма. Обикновено започваме по-леко сезона, тъй като е доста дълъг. Но сега мисля, че се опитваме да влезем по-рано и да видим дали можем да я задържим, тъй като преди две години успях да запазя формата си близо 7-8 месеца“, добави Илиева.

„Наистина смятам, че отборът на България има страхотен потенциал. В момента сме в известен пробен период, така да го кажа. Чакат още две момичета, които дори не пътуваха сега с нас или едното не го познаваме в отбора. Имаме такива, които се възстановяват от контузии в момента, такива, които им предстои да се възстановят. Все още сме доста млад отбор, всички момичета, освен мен и Олга Храмова са на по 20 години и сега тепърва навлизат. Така че определено съм много мотивирана и дори лично за себе си смея да твърдят, че трябва да покажа повече в отборните надпревари, както показвам на индивидуалната“, добави Илиева.

Тя не скри, че почти всеки ден мисли за Олимпийските игри в Лос Анджелис, които ще се проведат през 2028 година.

„Все едно вчера бяхме в Париж, дори си спомням как ме посрещна на летището и колко бяха разстроена, но сега гледайки назад смятам, че това беше от преломните моменти, в които наистина да променя какво мога да направя и скоро предстои вече момента, където да го покажа. Така гледам на себе си и с всяко състезание се опитвам да си мисля, че това ми е тренировка за Олимпиадата и да се опитвам да играя. Все едно излизам на Олимпиадата, защото наистина стресът е огромен там. Наистина гледам към Олимпиадата, гледам към медал, защото не и Олимпийска шампионка и отново към отбора, който трябва да се класира на тази Олимпиада“, завърши Илиева.

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