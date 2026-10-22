Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

10 медали за плевенските каратеки от световни турнири

  • 22 окт 2026 | 16:18
  • 330
  • 0
10 медали за плевенските каратеки от световни турнири

С 10 индивидуални златни медала се завърнаха от Световното първенство и Световна купа 2026 по Шотокан карате–до в Линяно Сабиадоро (Италия) състезателите от плевенския Шотокан карате клуб Спартак 14, съобщи за БТА главният инструктор сенсей Милена Кирниколова.

Тя уточни, че клубът е взел участие в двата форума с 28 каратеки - 13 избрани от националната федерация за участие в Световното първенство и 15 селектирани от клуба за участие в Световната купа.

Освен десетте златни отличия плевенските спортисти са завоювали 3 сребърни и 11 бронзови отличия в индивидуалните дисциплини на Световното първенство и Световната купа. С техните постижения годината вече е най-успешната откъм международни постижения за цялата спортна история на клуба до момента.

В индивидуалните дисциплини на Световното първенство със златото във възрастова група 16-17 години са се окичили: Станислав Станчев - шобу ипон кумите  в категория до 60 кг.; Дариан Абди - шобу санбон кумите до 60 кг.; Йоан Тонов - шобу ипон кумите до 68 кг. Йонан Михайлов е първи в групата на 14-15-годишните на шобу ипон кумите до 63 кг.

В индивидуални дисциплини на  Световната купа първо място печелят: Магдалена Милкова –16-17 г. - кихон ипон кумите; Тони Иванов – 14-15 г. - джу кумите; Сияна Павлова– 12-13 г. -  санбон кумите. Във възрастова група 10-11 г.: Калоян Георгиев – печели първо място на джу  кумите и второ място на  кихон ипон кумите; Велина Данова е първа на джу кумите и трета на кихон ипон, а Марина Лилова печели злато на кихон ипон кумите.

Първи в отборното класиране на Световното първенство са Александър Иванов и Людмил Славков, 12-15 г.  на кумите микс. Тихомир Тодоров е в отбора първенец от 16 до 20 г. на кумите.

Сенсей Кирниколова каза още, че на това Световно първенство, за първи път България се класира на първо място по нации, а на Световната купа – на второ. Това е исторически успех за страната ни, извоювана благодарение на всички национални състезатели.

Тя обобщи, че целият треньорски екип на клуба е изключително доволен от резултатите на спортистите. Подготовката на един състезател е многогодишен процес, изпълнен с възходи и спадове на спортната форма и постиженията. Въпреки това, усилията, които полагат плевенските състезатели ги правят уникални и различни. Те са деца, юноши, девойки и младежи за пример.

Кирниколова изказва благодарност на техните родители за подкрепата и вдъхновението, които отдават за общата кауза. Тя благодари и на Община Плевен и Министерство на младежта и спорта за финансовата помощ, която оказват. Екипната работа дава резултати – спортисти, треньори, ръководство на клуба, родители и институции.

„Вярвам, че успехите на нашите състезатели ще са вдъхновение за техните последователи – всички онези деца, които влизат в залата и отдават от времето си за занимания със спорт“, каза в заключение главен инструктор сенсей Милена Кирниколова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Любомир Геджев: В “Team Quest” не знаеш какво те очаква и това го прави интересен формат

Любомир Геджев: В “Team Quest” не знаеш какво те очаква и това го прави интересен формат

  • 22 окт 2026 | 15:05
  • 1178
  • 0
Два дни до официалния старт на "Рамус София Къп"

Два дни до официалния старт на "Рамус София Къп"

  • 22 окт 2026 | 14:06
  • 342
  • 0
Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

  • 22 окт 2026 | 13:36
  • 360
  • 0
Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

  • 22 окт 2026 | 10:38
  • 145
  • 0
За първи път българин ще играе на финалите на Гран При по таекуондо

За първи път българин ще играе на финалите на Гран При по таекуондо

  • 22 окт 2026 | 07:14
  • 1149
  • 0
Илайда Красимирова с медал от Eвропейското първенство по бокс, Николай Събев e четвъртфиналист на Световното

Илайда Красимирова с медал от Eвропейското първенство по бокс, Николай Събев e четвъртфиналист на Световното

  • 21 окт 2026 | 21:25
  • 697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 4937
  • 79
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 14113
  • 84
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 17976
  • 64
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 29801
  • 27
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 9759
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 11310
  • 21