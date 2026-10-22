10 медали за плевенските каратеки от световни турнири

С 10 индивидуални златни медала се завърнаха от Световното първенство и Световна купа 2026 по Шотокан карате–до в Линяно Сабиадоро (Италия) състезателите от плевенския Шотокан карате клуб Спартак 14, съобщи за БТА главният инструктор сенсей Милена Кирниколова.

Тя уточни, че клубът е взел участие в двата форума с 28 каратеки - 13 избрани от националната федерация за участие в Световното първенство и 15 селектирани от клуба за участие в Световната купа.

Освен десетте златни отличия плевенските спортисти са завоювали 3 сребърни и 11 бронзови отличия в индивидуалните дисциплини на Световното първенство и Световната купа. С техните постижения годината вече е най-успешната откъм международни постижения за цялата спортна история на клуба до момента.

В индивидуалните дисциплини на Световното първенство със златото във възрастова група 16-17 години са се окичили: Станислав Станчев - шобу ипон кумите в категория до 60 кг.; Дариан Абди - шобу санбон кумите до 60 кг.; Йоан Тонов - шобу ипон кумите до 68 кг. Йонан Михайлов е първи в групата на 14-15-годишните на шобу ипон кумите до 63 кг.

В индивидуални дисциплини на Световната купа първо място печелят: Магдалена Милкова –16-17 г. - кихон ипон кумите; Тони Иванов – 14-15 г. - джу кумите; Сияна Павлова– 12-13 г. - санбон кумите. Във възрастова група 10-11 г.: Калоян Георгиев – печели първо място на джу кумите и второ място на кихон ипон кумите; Велина Данова е първа на джу кумите и трета на кихон ипон, а Марина Лилова печели злато на кихон ипон кумите.

Първи в отборното класиране на Световното първенство са Александър Иванов и Людмил Славков, 12-15 г. на кумите микс. Тихомир Тодоров е в отбора първенец от 16 до 20 г. на кумите.

Сенсей Кирниколова каза още, че на това Световно първенство, за първи път България се класира на първо място по нации, а на Световната купа – на второ. Това е исторически успех за страната ни, извоювана благодарение на всички национални състезатели.

Тя обобщи, че целият треньорски екип на клуба е изключително доволен от резултатите на спортистите. Подготовката на един състезател е многогодишен процес, изпълнен с възходи и спадове на спортната форма и постиженията. Въпреки това, усилията, които полагат плевенските състезатели ги правят уникални и различни. Те са деца, юноши, девойки и младежи за пример.

Кирниколова изказва благодарност на техните родители за подкрепата и вдъхновението, които отдават за общата кауза. Тя благодари и на Община Плевен и Министерство на младежта и спорта за финансовата помощ, която оказват. Екипната работа дава резултати – спортисти, треньори, ръководство на клуба, родители и институции.

„Вярвам, че успехите на нашите състезатели ще са вдъхновение за техните последователи – всички онези деца, които влизат в залата и отдават от времето си за занимания със спорт“, каза в заключение главен инструктор сенсей Милена Кирниколова.

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