Qikert приключи със състезателната си кариера, ще води академията на Spirit като треньор

Алексей "Qikert" Голубев официално преминава към треньорската професия и ще води академията на Spirit.
27-годишният казахстанец слага край на състезателната си кариера, продължила почти десетилетие, по време на която той вдигна и Мейджър трофея.
В Spirit Academy Голубев ще работи с млад състав, който е част от системата за развитие на таланти на организацията. През същата академия са преминали настоящия звезди като donk, zont1x, Magnojez и FL4MUS.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google