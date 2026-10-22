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Qikert приключи със състезателната си кариера, ще води академията на Spirit като треньор

  • 22 окт 2026 | 14:52
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Qikert приключи със състезателната си кариера, ще води академията на Spirit като треньор

Алексей "Qikert" Голубев официално преминава към треньорската професия и ще води академията на Spirit.

27-годишният казахстанец слага край на състезателната си кариера, продължила почти десетилетие, по време на която той вдигна и Мейджър трофея.

В Spirit Academy Голубев ще работи с млад състав, който е част от системата за развитие на таланти на организацията. През същата академия са преминали настоящия звезди като donk, zont1x, Magnojez и FL4MUS.

Снимка: HLTV

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