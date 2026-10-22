Qikert приключи със състезателната си кариера, ще води академията на Spirit като треньор

Алексей "Qikert" Голубев официално преминава към треньорската професия и ще води академията на Spirit.

We would like to introduce to you Aleksei @Qikert Golubev, the new head coach of Team Spirit Academy 🤝 He's got the IEM Rio Major 2022 trophy and a StarLadder Major Berlin 2019 runner-up's medal under his belt! We're excited to welcome him to the team🔥 https://t.co/GT0YPuvNHl — Team Spirit Academy (@TSpirit_Academy) October 21, 2026

27-годишният казахстанец слага край на състезателната си кариера, продължила почти десетилетие, по време на която той вдигна и Мейджър трофея.

В Spirit Academy Голубев ще работи с млад състав, който е част от системата за развитие на таланти на организацията. През същата академия са преминали настоящия звезди като donk, zont1x, Magnojez и FL4MUS.

Снимка: HLTV

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