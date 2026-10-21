Шансовете на Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity за Мейджър паднаха до 16% след отпадането от DraculaN

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity загубиха с 0:2 (6-13, 3-13) от BBL в плейофите на румънския турнир по CS2 - DraculaN Season 7, с което направиха още по-трудно класирането си за Мейджъра в Сингапур.

След поражението шансовете на отбора за участие в турнира са спаднали от 44% в началото на деня до около 16%.

Следващото ключово изпитание за Luminosity ще бъде RLG Tesla Cup в Белград. Шансовете отборът вероятно ще трябва да спечели турнира, за да запази реални надежди за Мейджъра. Сред очакваните съперници са FaZe Clan, B8, GamerLegion и ENVY.

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