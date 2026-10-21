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Двама играчи си тръгват от Cloud9

  • 21 окт 2026 | 13:48
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Двама играчи си тръгват от Cloud9

Отборът на Cloud9 по Leagueo of Legends вероятно ще се раздели с мидлейнъра Ейн "APA" Стърнс и AD Carry играча Йеспер "Zven" Свенингсен, съобщават от Sheep Esports.

APA се присъедини към Cloud9 през ноември 2025 г., а Zven година по-рано. Впоследствие организацията върна Loki на мидлейн позицията и привлече Tactical за ботлейн.

Новата комбинация помогна на Cloud9 да стигне до Worlds 2026, след като отборът победи LYON в регионалните квалификации. На световното първенство обаче представянето разочарова, като пораженията от Karmine Corp и FURIA доведоха до най-ранното отпадане в турнира.

Снимка: Riot Games

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