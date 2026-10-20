Magnojez удължи договора си с BetBoom

BetBoom обяви, че Кирил "Magnojez" Роднов е удължил договора си с организацията по време на лятната пауза. От клуба определиха задържането на руския състезател като един от основните си приоритети.

Magnojez се присъедини към тима през март 2024 г. и поддържа среден рейтинг от 1.17 за периода си в състава. През 2026 г. показателят му се покачи до 1.20, който е и най-високият в отбора.

По-рано тази година той дебютира на Мейджъра в Кьолн с екипа на BetBoom, а наскоро тимът завърши втори на Thunderpick World Championship и си спечели квота за следващия Мейджър в Сингапур.

Снимка: HLTV

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