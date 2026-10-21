Организация по електронни спортове, свързана с българска звезда, прекратява дейността си

Голямата организация по електронни спортове Evil Geniuses ще прекрати дейността си на 2 ноември, обяви изпълнителният директор Крис ДеАполонио.

https://t.co/cInzqC4zvx — Evil Geniuses (@EvilGeniuses) October 20, 2026

Сред основните причини са ограниченият брой спонсорства и увеличаващите се разходи за състезания на най-високо ниво.

EG е една от най-успешните организации в електронните спортове. Най-големият ѝ успех е титлата от TI по Dota 2 през 2015 г.

За организацията се е състезавал и българинът Цветелин "CeRq" Димитров, който спечели няколко престижни турнира по CS:GO с организацията.

Снимка: HLTV

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