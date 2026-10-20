Алекс "Rainwaker" Петров блесна индивидуално, но Luminosity загуби важен мач срещу Nexus

Отборът на Luminosity, част от който е българинът Алекс "Rainwaker" Петров, допусна болезнено поражение с 1:2 (13-10, 10-13, 9-13) от Nexus в CS2 турнира DraculaN Season 7 и усложни сериозно шансовете си за участие на Мейджъра в Сингапур.

Not what we expected for our first match Playing against BBL in 30 minutes https://t.co/4g0hkLKy2Z — Luminosity Gaming (@Luminosity) October 20, 2026

Съставът на Лукас "lux" Менегини беше близо до границата за директна покана, но след неуспеха вече се намира под необходимия праг. Сега отборът ще трябва да се представи силно в долната част на схемата и да се надява на високо класиране, докато конкурентите му също трупат точки.

Rainwaker is my GOAT https://t.co/nO5pd1tkbM — Luminosity Gaming (@Luminosity) October 20, 2026

Петров все пак бе най-резултатният играч на Luminosity в серията. Той приключи трите карти с 46 елиминации и рейтинг от 1.09. По-късно днес тимът ще срещне BBL.

В друг двубой от днес Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid бяха надиграни от magic при общ резултат 0:2 (10-13, 10-13), с което "кончетата" бяха елиминирани и си тръгнаха от шампионата 1Win Private Club Season 2, провеждащ се в Сърбия, със 7500 долара.

Снимка: HLTV

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