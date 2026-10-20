Алекс "Rainwaker" Петров блесна индивидуално, но Luminosity загуби важен мач срещу Nexus

Отборът на Luminosity, част от който е българинът Алекс "Rainwaker" Петров, допусна болезнено поражение с 1:2 (13-10, 10-13, 9-13) от Nexus в CS2 турнира DraculaN Season 7 и усложни сериозно шансовете си за участие на Мейджъра в Сингапур.
Съставът на Лукас "lux" Менегини беше близо до границата за директна покана, но след неуспеха вече се намира под необходимия праг. Сега отборът ще трябва да се представи силно в долната част на схемата и да се надява на високо класиране, докато конкурентите му също трупат точки.
Петров все пак бе най-резултатният играч на Luminosity в серията. Той приключи трите карти с 46 елиминации и рейтинг от 1.09. По-късно днес тимът ще срещне BBL.
В друг двубой от днес Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid бяха надиграни от magic при общ резултат 0:2 (10-13, 10-13), с което "кончетата" бяха елиминирани и си тръгнаха от шампионата 1Win Private Club Season 2, провеждащ се в Сърбия, със 7500 долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google