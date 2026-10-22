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Водачката в схемата се класира за четвъртфиналите в Осака

  • 22 окт 2026 | 14:14
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Водачката в схемата се класира за четвъртфиналите в Осака

Водачката в схемата Ан Ли (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 347 долара.

26-годишната американка победи Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:1 за час и 28 минути. Срещу туркинята Ли реализира един брейк в първия и три във втория сет, а от своя страна не допусна да бъде пробита нито веднъж.

Така Ли достигна до тази фаза за втора поредна седмица в азиатските надпревари от Тура на WTA, след като през миналата игра на четвъртфиналите в Ухан (Китай), където отпадна в два сета от Ига Швьонтек (Полша). Следващата съперничка на американката ще бъде Лили Тагер (Австрия).

Световната номер 1 при двойките Катержина Синякова (Чехия) надигра Магда Линете (Полша) с 6:4, 6:1 и на четвъртфиналите ще се изправи срещу американката Мери Стояна, която спечели срещу участващата с "уайлд кард" Моюка Учиджима (Япония) с 6:2, 2:6, 6:3.

Антония Ружич (Хърватия) продължава към четвъртфиналите след отказване на "щастливата губеща" от квалификациите Кейла Дей (САЩ) при 6:4 в първия сет. Ружич ще играе срещу осмата поставена Кейти Боултър (Великобритания) в спор за място на полуфиналите.

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