Два дни до официалния старт на "Рамус София Къп"

Официалният старт на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026 ще бъде даден в 12 ч. в събота

Официалният старт на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026 ще бъде даден в 12 ч. на 24 октомври 2026 г. (събота) в Спортна зала „Левски София” (ул. „Донка Ушлинова“ 2). Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус“ съвместно с Българската федерация по таекундо.

За медалите ще се борят над 650 състезатели от 10 държави. Сред регистриралите се отбори от чужбина са бойци от Италия, Гърция, Турция, които са с традиции в таекуондото и са силни противници. А това повишава още повече нивото на състезанието и дава допълнителна тежест на призовите места.

Тази година мотото на турнира е „Таекуондо срещу зависимости“. В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водещата роля във важната за цялото общество мисия.

„По стечение на обстоятелствата турнирът се провежда в деня за размисъл. Това е още една причина младите хора, изправени пред изкушенията в живота, да се замислят не само как да гласуват, но и по какъв път биха искали да вървят - на себеуважение, дисциплина и към успехи, точно към които води таекуондото, или биха се поддали на негативни въздействия“, отбеляза Димитър Михайлов, главен организатор на турнира, основател, председател и главен треньор на таекуондо клуб „Рамус“ и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия). Още създаването си през 2013 г. до днес турнирът „Рамус София къп“ има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите и да ги мотивира да изберат този спорт. Входът в събота за всички деца до 12 г. е свободен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google