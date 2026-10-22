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Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

  • 22 окт 2026 | 13:36
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Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

Максим Кирилов ще се хвърли в сблъсък за място на четвъртфиналите днес на световното първенство по бокс до 19 години в Черна гора. На ринга в Будва талантът ни ще има тежка задача в преследване на нова победа. В категория до 70 килограма той ще се изправи срещу представителя на Армения Артьом Степанян.

Мачът между двамата е в следобедната програма на ринг Б. Очаква се Кирилов, воден от Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, да боксира със Степанян около 17:45 часа.

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