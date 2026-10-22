Иван Станчев: Хубав мач, важна победа

Волов Шумен 2007 надви у дома Черноломец (Попово) с 2:1. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 обърна Черноломец

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, коректен мач. Мисля, че на сто процента ги надиграхме. Можехме да вкараме много голове и се ядосахме, че не го направихме. Те ни вкараха гол, какъвто пада един път на хиляда. Но бързо изравнихме. Даже нашето попадение трябваше да падне далеч преди тяхното. Над 40 минути играхме с осакатен състав. Всички, които се включиха в мача, се представиха на много високо ниво, но Любо Маринов просто беше диригента. Всяко едно нещо му се получаваше. След втория ни гол Попово натиснаха в продължение на десетина минути, но това е нормално, когато изостават в резултата. През другото време контролирахме събитията. За нас беше важна тази победа, защото играем срещу един от дразнителите и лидерите в шампионата“.

Снимка: fcvolovshumen.com

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