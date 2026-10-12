Шумен смени стадиона, ще домакинства на изкуствен терен

Волов-Шумен 2007 ще смени домакинското си съоръжение през настоящата кампания. Тимът ще се премести на ученическия стадион „Цоньо Василев“, където игра през миналата пролет, съобщи сайтът на клуба.

Една от причините е проектът за реновиране на стадион „Панайот Волов“, който беше обявен по-рано от община Шумен. Другата е по-доброто разположение и по-големите удобства, с които разполага откритото през миналата кампания обновено съоръжение. Припомняме, че Волов-Шумен 2007 е непобеден на стадион „Цоньо Василев“, на който постигна 7 успеха и 1 равенство в 8 срещи през втората половина на кампания 2025/26.

Първият съперник на „жълто-сините“ на изкуствения терен на въпросното съоръжение ще бъде дублиращият отбор на Черно море (Варна). Срещата между двата тима е в събота, 17-ти октомври, от 16 часа. В нея шуменци ще опитат да се върнат на победния път след двата негативни резултата в шампионата.

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