Иван Станчев: Ще е интересно, дано да бием

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Черноломец (Попово). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поредният ни труден мач срещу сериозен противник. Един от най-силните отбори са в първенството през последните години. Малко сме осакатени заради контузии. Надявам се някой да се възстанови, но с каквото разполагаме, с това ще излезем. И двата отбора имат с какво да зарадват хората по трибуните. Сигурен съм, че се получи интересен двубой. Нека по-добрия да победи. Надявам се ние да се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google