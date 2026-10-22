Все едно бях във филм: неочакваният голям пробив

В поредицата на ATPTour.com „Sliding Tour Moment“ водещи тенисисти си спомнят за ключово преживяване в кариерата си, което впоследствие се е оказало повратна точка в техния път в тениса. Тази седмица Франсиско Серундоло се връща към участието си на турнира „Маями Оупън“ през 2022 г., когато достига до полуфиналите при дебюта си в основната схема на турнир от категория ATP Мастърс 1000.

Големият пробив невинаги започва с високи очаквания. Понякога всичко тръгва от една победа, последвана от още една, докато един тенисист не се озове на място, до което никога не си е представял, че може да стигне.

За Франсиско Серундоло това се случва на „Маями Оупън“ през 2022 г. Тогава аржентинецът е №103 в световната ранглиста и за първи път участва в основната схема на турнир от сериите ATP Мастърс 1000, без да очаква да стигне далеч. До края на двуседмичната надпревара обаче той записва победи над Райли Опелка, Гаел Монфис, Франсис Тиафо и Яник Синер, за да достигне до полуфиналите.

Поглеждайки назад, Серундоло признава, че в съзнанието му се е запечатала не толкова някоя конкретна победа, колкото цялото му представяне през онази седмица.

„Мисля, че не става дума за един конкретен мач, а за цял турнир. Това е Маями през 2022 г.“, разказва Серундоло пред ATPTour.com, когато е попитан кой е определящият момент в кариерата му.

„Достигнах до полуфиналите. Мисля, че тогава бях около 100-ото място в световната ранглиста и победих играчи като Монфис, Опелка и Синер, които бяха в топ 20 или близо до него. Не бях свикнал да играя на такова ниво.

Когато започнах да печеля тези мачове и стигнах до полуфиналите, си спомням как излязох на централния корт за мача с Монфис. Бях изключително напрегнат и си мислех: „Толкова много хора ще ме гледат по телевизията“.

Само месец по-рано аржентинецът достига до четвъртфиналите на турнира от категория ATP 250 в Буенос Айрес и до полуфиналите на надпреварата от категория ATP 500 в Рио де Жанейро. И двата турнира се провеждат на клей. В Маями обаче той трябва да се адаптира към твърдите кортове, докато се изправя срещу тенисисти, на които дълги години се е възхищавал от разстояние. Място сред последните четирима изобщо не влиза в предварителните му очаквания.

„Определено гледах мач за мач, защото изобщо не очаквах да стигна до полуфиналите“, признава Серундоло.

„Дори не очаквах да спечеля и един мач. Тук настилката беше твърда, което е нещо съвсем различно. Изправях се срещу играчи, които години наред бях гледал по телевизията да се състезават на най-големите сцени.

Когато спечелих първия мач, после втория, а след това и третия, имах чувството, че съм попаднал във филм. Просто играех освободено. Не изпитвах абсолютно никакво напрежение. Наслаждавах се на всичко. В Маями имаше много аржентинци и хора от Латинска Америка, така че атмосферата беше страхотна. Опитвах се да се насладя максимално на преживяването, защото това беше първото ми участие в основната схема на турнир от сериите Мастърс 1000.“

Представянето става още по-специално за Франсиско, защото по-малкият му брат Хуан Мануел Серундоло също се представя успешно в Маями. Той печели първите си два мача, преди да бъде спрян от Тиафо. Фактът, че двамата братя напредват едновременно в една и съща турнирна схема, превръща пробива на Франсиско в споделено семейно преживяване.

„Той достигна до третия кръг на онзи турнир“, спомня си Серундоло.

„Мисля, че семейството ми не беше в Маями. Бяха си у дома, почти съм сигурен. Освен с екипа си бях дошъл и с един приятел. Спомням си, че когато спечелих първия си мач, той също спечели своя. След това и двамата победихме във втория кръг.

Появи се статистика, според която сме едва третата или четвъртата двойка братя, достигнали до третия кръг на един и същ турнир от сериите Мастърс 1000. Бяхме наистина щастливи. Това беше нещо специално и за двама ни.“

Докато по-големият брат продължава победния си ход, подкрепата за него вече далеч надхвърля семейния кръг. Серундоло получава окуражителни послания от някои от най-големите имена в историята на аржентинския тенис, включително бившия №3 в света Хуан Мартин дел Потро и някогашната звезда на женския тенис Габриела Сабатини.

„Мисля, че Делпо ми изпрати съобщение“, споделя Серундоло.

„Габриела Сабатини също ме подкрепяше много. Също и Пико (Хуан Монако), Агустин Калери, Федерико Кория — всички тези страхотни тенисисти, които са играли в професионалния тур през годините.“

Докато големите имена на аржентинския тенис се свързват с него, за да го поздравят, Серундоло започва да изгражда отношения и с останалите звезди от ATP тура. Монфис, Тиафо и Синер скоро се превръщат в негови познати, любопитни да разберат повече за тенисиста, който толкова неочаквано е привлякъл вниманието към себе си в Маями.

„След това изградих страхотни отношения с Монфис, Тиафо и Синер. Започнах често да тренирам с тях на следващите турнири“, разказва аржентинецът.

„Разбира се, когато си нов в тура, никой не те познава. След това те започнаха да ме питат: „Ние сме на една и съща възраст, а ти не си играл при юношите. Къде беше? Какво правеше? Кога започна да играеш толкова добре?“. И тогава аз им разказвах своята история.“

Приказката на Серундоло в Маями в крайна сметка приключва на полуфиналите, където той губи от Каспер Рууд. Но дотогава аржентинецът вече е спечелил нещо много по-ценно и трайно от самото достигане до тази фаза на турнира.

По-късно през същата година той печели първата си титла от ATP тура в Бостад и продължава изкачването си в световния тенис. Оттогава Серундоло е спечелил още четири титли и е достигнал до рекордното за кариерата си 18-о място в световната ранглиста на ATP.

„След онази седмица начинът ми на мислене се промени много“, споделя Серундоло.

„Тенис кариерата ми се промени напълно, защото се изкачих до около 40-ото място в света и започнах да участвам във всички големи турнири.

Този турнир беше моментът, в който започнах да вярвам в себе си и в това, че мога да постигам добри резултати в ATP тура.“

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