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След пропуснат сетбол Донски отпадна на крачка от полуфиналите на АТР 250 в Алмати

  • 22 окт 2026 | 12:12
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След пропуснат сетбол Донски отпадна на крачка от полуфиналите на АТР 250 в Алмати

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан) с награден фонд 1 075 160 долара

28-годишният българин и Филип Печонка (Полша) отстъпиха в оспорван мач на четвъртите поставени Юки Бамбри (Индия) и Райън Сегерман (САЩ) с 6:7(6), 6:7(2) за час и 26 минути.

При 5:4 в първия сет Донски и Печонка пропуснаха един сетбол, а в тайбрека бяха равностойни до 6:6, но допуснаха минипробив и загубиха две поредни точки, за да изостанат в общия резултат. Втората част отново се реши след тайбрек, в който Бамбри и Сегерман поведоха с 5:1 и не оставиха повече шансове на българина и поляка.

Въпреки поражението Александър Донски заработи 45 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 81-вото място, както и 4955 долара от наградния фонд на надпреварата.

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