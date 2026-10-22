Япония грабна осма световна титла при мъжете

Мъжкият национален отбор на Япония защити световната си титла по спортна гимнастика след изключително оспорван и драматичен отборен финал в Ротердам. С този триумф действащите олимпийски шампиони си гарантираха и пълна квота за предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Златните медали за японците бяха подпечатани в последните секунди на състезанието благодарение на виртуозни изпълнения на висилка от Фусуке Маеда и звездата Дайки Хашимото. Среброто остана за състава на Руската федерация, който демонстрира завидно постоянство, а бронзовото отличие отиде при тима на Китай. И трите държави си осигуриха директни билети за Лос Анджелис 2028, докато останалите девет отборни квоти ще бъдат разпределени на следващия шампионат на планетата в Китай.

Японците влязоха във финала със самочувствието на победители от квалификациите, където изпревариха Великобритания с три точки благодарение на отлични резултати на успоредка и висилка. Във финалната фаза, където всяка грешка тежи и няма право на анулиране на оценка, олимпийският шампион в многобоя Шиносуке Ока падна от успоредка, а Шохеи Каваками допусна грешка на висилка. Така сигурната наглед победа изведнъж бе поставена под въпрос.

В този критичен момент Маеда и Хашимото показаха желязна психика на висилка. Те заслужиха съответно 14.333 и 14.866 точки, оформяйки общ сбор за Япония от 251.928 точки – с близо 1.6 пункта пред Руската федерация и на около три точки пред тима на Китай.

„Това беше наистина невероятен момент, заяви Хашимото след награждаването. - Състезанието обаче беше изключително трудно. В историята на нашия спорт рядко се случва японски тим да запише две поредни световни титли. Основната ни цел беше да защитим златото и съм безкрайно щастлив, че успяхме да оставим своя отпечатък в историята.“

За мъжкия тим на Япония това е осмо отборно световно злато. Страната доминираше с пет поредни триумфа в периода между 1962 и 1978 година, като спечели титлите и през 2015 и 2023 година. В съчетание със златото от Париж, японците категорично ознаменуват нова златна ера в гимнастиката.

Въпреки двете падания японците запазиха лидерството, тъй като преките им конкуренти също допуснаха грешки в заключителната фаза. Руската федерация стартира колебливо заради по-ниска трудност на халки и падане на специалиста Иля Заика. Впоследствие обаче силните изяви на висилка и блестящата земна гимнастика, водена от изгряващата звезда Арсений Духно, изведоха тима до престижното сребро.

„Олимпийската квота беше основната ни мисия, заяви Даниел Маринов, държейки плакета с логото на Лос Анджелис 2028. - Ще поставим този плакет в тренировъчната ни зала, за да ни служи за ежедневна мотивация.“

Китайският тим блесна на халки и успоредка, където олимпийският шампион Дзоу Дзинрюан получи най-високата оценка в състезанието – 15.366. Падания на дебютантите Ли Хонйен и Ян Хаонан, съчетани с отсъствието на голямата звезда Джан Бохън, обаче оставиха тима на третата позиция.

„Дойдохме за победа, но спортът понякога е жесток“, отбеляза Тиен Хао. „Някои се справиха отлично, други не чак толкова, но това вече няма значение. Ще се изправим и ще продължим напред.“

Великобритания остана на четвърто място след няколко неточности на земя, успоредка и висилка. В челната осмица се наредиха още съставите на Швейцария, САЩ, Нидерландия и Колумбия.

Домакините от Нидерландия бяха във възторг от своето седмо място при едва втория си финал на световно първенство в историята. 30-годишният ветеран на тима Казимир Шмит определи представянето като най-доброто в кариерата им.

„Никога не съм вярвал, че ще преживеем подобно класиране. Чувството е просто невероятно“, коментира Шмит.

Световното първенство в Ротердам продължава в четвъртък с финала в индивидуалния многобой при мъжете.

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