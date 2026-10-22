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Фабрегас след триумфа срещу Манчестър Юнайтед: Не бива да се отпускаме

  • 22 окт 2026 | 01:12
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Фабрегас след триумфа срещу Манчестър Юнайтед: Не бива да се отпускаме

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас остана здраво стъпил на земята след гръмката победа с 4:1 над Манчестър Юнайтед в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

„Беше специална вечер, но все още сме в самото начало на нашия път. Отборът се представи отлично днес, но нямаме право да се отпускаме, защото още в събота ни предстои следващото предизвикателство. Подготвяме се изключително старателно за всеки двубой и се стремим да бъдем напълно конкурентоспособни – без значение дали играем срещу Интер за Купата на Италия, или срещу Наполи и Рома“, сподели Фабрегас.

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„Тактическата подготовка е от огромно значение, но не по-малко важна е и вярата на момчетата в собствените им възможности. Без нея всичко става значително по-сложно", категоричен беше бившият испански национал.

"Изправихме се срещу Манчестър Юнайтед и няма никакво значение, че съперникът не се намира в най-добрия си период. Не бива да забравяме, че за някои от нашите футболисти това беше едва трети мач в Шампионската лига. Именно тяхната увереност и професионален подход ми дават истинска сила“, допълни той.

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„Подобен успех носи огромно удовлетворение, но сега настъпва най-трудната част – да повторим това представяне и в събота“, завърши Фабрегас.

В предстоящия четвърти кръг на най-престижния клубен турнир Комо ще премери сили с Ланс на 4 ноември.

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Снимки: Imago

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