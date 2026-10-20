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Фабрегас: Преди три години бе немислимо да играем с Манчестър Юнайтед

  • 20 окт 2026 | 15:49
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Фабрегас: Преди три години бе немислимо да играем с Манчестър Юнайтед

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас определи като сбъдната мечта предстоящия домакински мач срещу Манчестър Юнайтед в третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

„Те са страхотен отбор. Само преди три години, когато играехме в Серия Б, беше немислимо Манчестър Юнайтед да дойде на нашия стадион, но точно това ще се случи в сряда. За нас това е сбъдната мечта. Ще се опитаме да се възползваме от възможността си“, цитира Фабрегас.

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Испанецът отбеляза, че представянето в италианската лига остава основен приоритет на клуба.

„Подготовката за такива страхотни мачове е важна, но никога не трябва да забравяме, че Серия А е най-важното нещо за нас“, добави треньорът.

Комо участва в европейски турнири за първи път в историята си през сезон 2026/27. В първия кръг на Шампионската лига италианците разбиха РБ Лайпциг с 4:1 у дома, но загубиха с 3:2 от Фейенорд във втория. Мачът между Комо и Манчестър Юнайтед ще се проведе утре, 21 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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