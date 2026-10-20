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Ман Юнайтед остана без защитници за гостуването на Комо

  • 20 окт 2026 | 17:21
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Ман Юнайтед остана без защитници за гостуването на Комо

Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди гостуването на Комо в Шампионската лига, след като Маркъс Рашфорд и Лисандро Мартинес пропуснаха тренировката на отбора във вторник. Общо осем футболисти не взеха участие в заниманието днес, което допълнително усложнява задачата на мениджъра Майкъл Карик преди двубоя в Италия.

Мартинес получи проблем с бедрото по време на неделното равенство 1:1 срещу Лийдс и беше заменен на почивката. Рашфорд пък остана неизползвана резерва в същия мач, като от клуба потвърдиха, че нападателят има физически проблем, който налага внимателно управление на натоварването му. Сред отсъстващите от тренировката бяха още Коби Мейну, Люк Шоу, Айдън Хевън и Бенямин Шешко, докато Патрик Доргу и Мануел Угарте продължават възстановяването си от контузии.

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Положението в защита е особено тревожно за Карик. Лени Йоро е наказан след червения си картон срещу Атлетико Мадрид, а състоянието на Мартинес и Шоу остава неясно. Матайс де Лихт вече тренира с отбора след продължително отсъствие заради операция на гърба, но все още не е записал участие след завръщането си. Междувременно младите защитници Дан Армър и Джейдън Камасън се включиха в заниманието на първия състав и може да получат шанс да пътуват за Италия. Манчестър Юнайтед ще търси изход от трудния период в предстоящия мач, след като няма победа в шест поредни срещи във всички турнири. Двубоят с Комо е в сряда, а окончателното решение кои футболисти ще бъдат включени в групата ще зависи от състоянието им преди отпътуването за Италия.

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Снимки: Gettyimages

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