Тен Хаг за Кристиано: Той вече не тичаше – нито с топка, нито без нея

Бурните взаимоотношения между Ерик тен Хаг и Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед отново придобиха взривоопасни измерения. В интервю за „Атлетик“ нидерландският наставник реши да разкрие всичко за периода, в който водеше португалската звезда на „Олд Трафорд“ през 2021 и 2022 г., критикувайки остро липсата на отдаденост и физическото състояние на настоящия капитан на Ал- Насър.

Тен Хаг разкри, че е пътувал специално до Португалия, за да представи проекта си пред нападателя, преди да застане начело на „червените дяволи“, но увери, че представянето на португалския национал на терена е останало далеч под изискванията за най-високото ниво.

„Той разочарова отбора и разочарова мен, защото имахме общи планове. Отидох в Португалия, за да разговарям с него за целите си. Разбира се, той е един от най-великите футболисти в историята и изпитвах огромно уважение към него. Но той не се раздаваше – нито с топка в крака, нито без нея. Вече не тичаше. Причината бе, че не беше подготвен“, заяви специалистът.

Тен Хаг засегна и битуващото схващане, че е изисквал нереалистични усилия в защита от Роналдо, опровергавайки тези твърдения и обвинявайки португалеца, че е съветвал съотборниците си да намаляват темпото по време на тренировките.

„Погрешно е да ме обвиняват, че съм очаквал от него да пресира. Той просто не беше способен на това. Не тичаше нито с топка, нито без нея, защото не беше водил адекватна подготовка. Той казваше на играчите: „Пазете си краката в тренировките“. Разбирам такъв подход, когато си в топ форма, но първо трябва да тренираш, за да достигнеш необходимото физическо кондиционно състояние“, сподели Тен Хаг, припомняйки словесните сблъсъци с португалския национал преди окончателния разрив и трансфера на CR7 в Саудитска Арабия.

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