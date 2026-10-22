Двадесет години по-късно: Китай отново стъпи на световния връх в женската гимнастика

Женският отбор на Китай сътвори исторически триумф на Световното първенство по спортна гимнастика, слагайки край на две десетилетия чакане и прекъсвайки дългогодишната хегемония на САЩ. В изключително оспорван финал китайките надделяха над своите съпернички с разлика от едва 0.233 точки.

С този успех Китай, заедно със сребърните медалистки от САЩ и спечелилия бронз тим на Япония, си осигуриха квоти с пълни отбори за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Още девет отбора ще получат своите олимпийски визи на следващия планетарен шампионат догодина.

Решителният обрат на греда

Ключът към златото за китайския тим се оказа силната игра на греда. В третата от четирите ротации китайките изиграха три феноменални съчетания. Световната шампионка Джан Цинин поведе отбора с изумителна оценка от 15.066 точки за изпълнение с най-висока трудност в състезанието.

Силните изяви на Цю Циюен и Къ Цинцин стопиха първоначалния аванс на американките и дадоха на азиатския тим преднина от две точки преди последната ротация.

Преднината се оказа решаваща. На земя американският тим направи всичко по силите си в търсене на осма поредна отборна титла. Рийс Еспонда получи 13.400, Дълси Кейлър записа 13.600, а Клеър Пийс избухна с най-високия резултат - 13.933 точки. Това постави сериозно напрежение върху китайките, които трябваше да преминат през най-неудобния си уред.

Въпреки отсъствието на специалистката на земя Джан Ихан и по-ниската акробатична трудност спрямо американките, Китай издържа теста. Джан Цинин, Къ и Цю се опряха на артистичност и трудни танцови елементи, за да запазят преднината.

Всичко се реши от последното съчетание на 19-годишната Цю. Нуждаеща се от оценка над 12.600 точки, тя постигна 12.833, с което оформи шампионския сбор на Китай от 165.764 точки срещу 165.531 за тима на САЩ.

„Това е изключително ценен медал за нас - първото злато от 20 години насам. Той символизира двадесет години труд и развитие. Невероятно щастлива съм, че успяхме да спечелим“, заяви Джан Цинин след триумфа.

За тима на САЩ, който не познаваше загуба в отборната надпревара от 2011 година, среброто остави горчив вкус след отличното начало на прескок и смесена успоредка. Грешките на греда обаче се оказаха фатални - Кейлър падна при отскока, а на Скай Блейкли не беше зачетен скок заради непълно завъртане, което коства близо точка от оценката ѝ.

„Имаме толкова много поводи за гордост, коментира 21-годишната Блейкли. - Не се предадохме нито за миг. Качването на почетната стълбичка е огромно постижение. Най-важната ни цел тук беше да играем по силите си и да спечелим олимпийска квота за страната ни, което и направихме. Борихме се за всяка десета и можем само да се гордеем.“

Исторически бронз за Япония

Япония стигна до бронзовото отличие - първо качване на почетната стълбичка за страната на световни първенства от 1966 година насам.

Японките, които бяха едва пети в квалификациите, направиха впечатляващ скок благодарение на стабилната игра на Миса Нишияма, Рина Киши и Айко Сугихара. Решаващ за успеха се оказа смелият тактически ход с включването на 18-годишната Харука Накамура на греда и успоредка, въпреки че тя не участва на тези уреди в пресявките.

Рискът се оправда напълно. Накамура постигна най-високите оценки за отбора и на двата уреда - 14.133 на греда и 13.966 на успоредка. С краен резултат от 164.063 точки Япония си осигури третото място с близо три точки преднина пред Франция.

Воден от Елена Колас, Маяна Прат и Морган Осисек-Реймер, отборът на Франция остана на четвърта позиция - едно място под бронза от 2023 година, но все пак сред най-добрите класирания в историята си. Топ осем във финала допълниха съставите на Бразилия, Руската федерация, Италия и Канада, които допуснаха колебания на греда.

Световното първенство продължава в четвъртък и петък с финалите в индивидуалния многобой при мъжете и жените.

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