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Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

  • 22 окт 2026 | 10:38
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Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

Събарянията на земя са в основата на впечатляващите успехи на Мовсар Евлоев в UFC, но шампионът в категория перо Александър Волкановски предупреди опонента си, че само тези умения няма да му донесат шампионския пояс на UFC 333.

Волкановски ще запише името си в историята с най-много победи в битки за титлата в категория перо, ако триумфира над Евлоев на 24 октомври в Абу Даби. Австралиецът отлично осъзнава класата на руския боец в борбата. Евлоев остава непобеден с 10 успеха в UFC и общ баланс от 20-0 в професионалния спорт, като до момента е отбелязал 49 събаряния в октагона. 22 от тях бяха реализирани в мачовете му срещу Лирон Мърфи, Алджамейн Стърлинг, Арнолд Алън и Диего Лопес.

„Евлоев има невероятна борба“, заяви Волкановски по време на медийния ден преди UFC 333 в сряда. „Той е сред най-добрите в цялата организация и определено най-силният борец в нашата дивизия. Но отново ще кажа – това просто няма да бъде достатъчно срещу мен.“

През последното десетилетие Волкановски спечели 15 от своите 18 двубоя в UFC, като в категория „перо“ е допуснал едва 10 събаряния, печелейки всяка една от тези срещи. Ислам Махачев успя да го свали четири пъти на земята в първия им сблъсък, но това се случи в лека категория.

„Честно казано, убеден съм, че дори да изкараме пет рунда само в борба и граплинг без удари, отново ще го победя“, коментира шампионът по адрес на Евлоев. „Искрено вярвам в това. Той е отличен борец, но когато става въпрос за ММА в пълния му вид, това не е достатъчно. Предстои да го докажа.“

Въпреки увереността си, австралиецът подчерта, че не подценява предизвикателството, което Евлоев представлява на UFC 333.

„Уважавам го изключително много“, допълни Волкановски. „Той е страхотен боец и борец, но тези негови силни страни не ме плашат. Дори да ме повали, няма да се паникьосам. Всички знаят, че веднага ще се изправя на крака, а опитите му да нанесе сериозни щети в тези позиции ще бъдат невъзможни. В мига, в който опита да ме удари, ще загуби позицията си. Ще се опита просто да ме задържи, но и това няма да му стигне. И пак казвам – не го подценявам, респектирам го, но насреща му стои точно такъв съперник като мен и ще му покажа на какво съм способен.“

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