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Жоао Фонсека приключи сезон 2026 преждевременно заради контузия

  • 22 окт 2026 | 15:04
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Жоао Фонсека приключи сезон 2026 преждевременно заради контузия

Бразилският тенис феномен Жоао Фонсека обяви официално, че приключва състезателния си сезон за 2026 година преждевременно и няма да се завърне на корта преди началото на 2027 година. 20-годишният състезател взе трудното решение да се оттегли от предстоящите турнири в Базел и "Мастърс"-а в Париж, за да даде пълна почивка на тялото си след поредица от здравословни проблеми.

Фонсека сподели видео съобщение в социалната мрежа Инстаграм, с което разясни ситуацията около физическото си състояние.

"Както знаете, пропуснах азиатското турне, за да се фокусирам на 100% върху възстановяването си. Планът ми беше да се върна за европейските турнири в зала, но след разговор с моя екип осъзнахме, че все още не съм напълно готов да се състезавам на нивото, което искам. Няма нужда да избързваме с нещата, затова решително поставихме здравето ми като приоритет и се насочваме към подготовката за сезон 2027", заяви Фонсека.

С това решение бразилецът няма да има възможност да защити титлата си на турнира от сериите ATP 500 в Базел, където през миналия сезон спечели най-ценния си трофей до момента след победа над Алехандро Давидович Фокина. Освен надпреварата в Швейцария, тои пропуска и последния за годината "Мастърс" в Париж.

Това ще струва скъпо на Фонсека по отношение на световната ранглиста, в която тоой заема 28-о място. Загубата на точките от миналогодишната титла в Базел и пропуснатите възможности в Париж ще доведат до спад, който ще намали вероятността той да бъде сред поставените тенисисти за Откритото първенство на Австралия през януари догодина.

Въпреки това основната цел пред младока и екипа му остава пълното му физическо възстановяване, за да бъде в оптимална форма за старта на новата състезателна година в Мелбърн.

Сезон 2026 бе изпълнен с колебания и контузии за Фонсека. Въпреки че записа 20 победи и 13 загуби, той бе принуден да се оттегли от "Мастърса" в Синсинати и Откритото първенство на САЩ заради проблеми с коремните мускули, а през годината страдаше още от болки в китката, рамото и гърба. Въпреки това бразилецът постигна силни резултати, сред които четвъртфинали на Ролан Гарос и "Мастърс"-а в Монте Карло.

Поредните физически проблеми на младия талант предизвикаха коментари сред тенис легендите. Бившият номер 1 в света Андрю Родик отправи предупреждение към Фонсека, като заяви, че ако иска да има дълга и успешна кариера на най-високо ниво, той трябва да се превърне във "физическо чудовище" и да развие максимално издръжливостта на тялото си.

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