Два четвъртфинала за България на турнир по бадминтон в Гърция

Гергана Павлова и Цветомир Стоянов се класираха за четвъртфиналите на единично на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series" в Пиргос, Гърция.

Гергана Павлова, която е поставена под номер 1 в схемата при жените, постигна две победи над Наталия Слободова (Сърбия) с 21:13, 21:15 и над Саня Перич (Сърбия) с 21:9, 21:14. Следващата й съперничка ще бъде осмата в схемата Нели Нейман (Израел).

13 български състезатели участват на турнир по бадминтон "Future Series" в Гърция

При мъжете Стоянов, осми поставен, надделя над Ричард Кул (Швеция) с 16:21, 21:16, 21:14 и над квалификанта Лука-Щефан Панделе (Румъния) с 21:18, 11:5 и отказване. Утре той ще срещне Мехмед Джан Торемис (Турция).

От надпреварата отпаднаха на единично Цветан Иванов и Илиян Стойнов, на двойки мъже Патрик Димитров/Красимир Тодоров, Денис Маринов/Станимир Терзиев, Цветан Иванов/Мартин Стратиев и Евгени Панев/Цветомир Стоянов и двойката жени Гергана и Теодора Павлови.

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