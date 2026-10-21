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Над 140 души се включиха в семинар в Стара Загора, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

  • 21 окт 2026 | 21:32
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Над 140 души се включиха в семинар в Стара Загора, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

Да върнем художественото в художествената гимнастика. С тази идея премина първия ден от треньорския семинар в Стара Загора, организиран от Треньорската комисия към БФХГ. В центъра на вниманието беше хореографията - не просто като част от композицията, а като онова, което дава характер, музикалност, емоция и собствен почерк на всяко съчетание.

Българската школа винаги е била разпознаваема със своята красота и артистичност, а голямото предизвикателство днес е те да вървят ръка за ръка с все по-високата трудност и изискванията на съвременната гимнастика.

Старши треньорът на националния отбор жени индивидуално Бранимира Маркова сподели своя професионален поглед и практически опит, а в ролята на демонстрант в нейната лекция се включи Яница Динева.

Един от най-успешните тандеми в българската художествена гимнастика - Марияна Памукова и олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, показа как се изгражда връзката между треньор и гимнастичка и как трудността, музиката, движението и емоцията могат да разказват една обща история.

Международният съдия Християна Тодорова добави още една изключително важна гледна точка - тази от съдийската маса. Как се „чете“ една композиция, кои детайли правят разликата и как създаденото от треньора, и изпълненото от гимнастичката достига до съдията.

Големият интерес към семинара събра 54 участници присъствено в Стара Загора, а още 86 се включиха онлайн, съобщават от българската федерация.

Снимки: БФХГ

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