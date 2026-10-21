Илайда Красимирова с медал от Eвропейското първенство по бокс, Николай Събев e четвъртфиналист на Световното

Илайда Красимирова донесе трети медал за България от европейското първенство по бокс до 15 години в Трабзон, Турция. Младата българска състезателка изигра страхотен мач за победа с 4:1 съдийски гласа над Алина Папашвили (Украйна). Под наставленията на Детелин Далаклиев и Михаил Таков тя проведе много силно срещата, а впечатляващ бе последният рунд, спечелен убедително от българката с 5:0.

Така Красимирова се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма и си осигури минимум бронзово отличие. Там тя ще срещне рускинята Стефания-Александра Ижевская. Мачът им е на 24 октомври.

На пето място се класира Емануел Панов в категория до 52 килограма. Той бе спрян на четвъртфиналите от украинеца Егор Дяченко с 0:5 гласа.

Междувременно на световното първенство до 19 години в Будва Николай Събев се класира за четвъртфиналите при 75-килограмовите. Под ръководството на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов той елиминира представителя на Израел Бхаа Халаби.

Събев постигна победа с 4:0 съдийски гласа. Той направи силен мач, в който съумя да наложи волята си и да се доближи на стъпка от качване на подиума в Будва. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие Събев ще срещне Джейсън Уилан. Битката с ирландеца е във вечерната програма на 24 октомври.

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