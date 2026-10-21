"Sportal Fight Club": Руси Минев и Здравко Димитров започват да подготвят новото поколение ММА бойци

Треньорът по борба и ММА Руси Минев гостува в "Sportal Fight Club", за да сподели за нова инициатива в столичния клуб "Lonsdale Boxing Club".

Минев и неговият колега треньор и боец, Здравко Димитров, стартираха група за тренировки по смесени бойни изкуства за деца между 7 и 14 години в София. Спортистът от Стара Загора разказа в студиото ни, че в заниманията за подрастващите ще се спазват правилата за тренировки и състезание на Межуднародната ММА федерация (IMMAF) и няма да бъдат позволени каквито и да е удари в главата.

"Реално детската ни група е от 7-годишна възраст 14-годишна възраст, като когато се сформира по-голяма група, ще ги разделим на две, за да може да се обръща повече внимание индивидуално и да тренираме спрямо възрастта. Децата, които бяха в залата, доста им хареса. В групата ще има повече игри, ще правят техники, но повече ще се насочим да развиваме техните качества по-технически и по-целенасочено", споделя старозагорецът.

Минев споделя още, че в групите за тренировки по ММА за малчугани са добре дошли тези, които искат да тренират като любители и тези, които имат амбиции да се състезават.

"Когато свикнеш да тренираш в група, когато виждаш, че винаги има някой, който е по-добър от тебе, ти не си най-добрия, е различно развитието на децата. Не позволяваме децата да съдържат по-зле с другите. Насърчаваме ги да показват, да помагат и да бъдат съпричастни към целия отбор. Защото аз мятам, че в нашата зала, нашите тренировки по ММА и тренировки по върба, ние създаваме отбор, ние не създаваме просто група, в която да идват децата да тренират и после да си правят каквото искат. Искаме да бъдат примери, да бъдат лидери и също така да помагат на по-слабите, а не обратно да ги потискат и да ги мачкат физически и психически"

Вижте цялото интервю с Руси Минев, в което той коментира аматьорския и професионалния ММА, преминаването му към изцяло треньорска дейност и споделя мнението си за българските таланти в бойните спортове:

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