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Костюк се отказа от турнира в Нинбо

  • 21 окт 2026 | 17:52
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Костюк се отказа от турнира в Нинбо

Поставената под номер 3 в схемата Марта Костюк се отказа след края на първия сет в мача си срещу рускинята Екатерина Александрова от втория кръг на турнира от сериите WTA 500 в Нинбо.

Украинката губеше с 4:6, когато прекрати участието си в срещата. С това тя загуби и теоретичните си шансове за директно класиране за Финалите на Женската тенис асосициация (WTA) в Индиън Уелс през следващия месец.

Костюк трябваше да достигне поне до финала на надпреварата и да спечели турнира в Токио следващата седмица, за да може да изпревари Каролина Мухова за последната позиция, даваща право на участие на турнира на осемте най-добри тенисистки. Сега обаче чехкинята взима последната квота и се присъединява към Елена Рибакина, Арина Сабаленка, Мира Андреева, Коко Гоф, Джесика Пегула, Елена Свитолина и Линда Носкова, което вече бяха взели другите седем квоти.

Отказването на Костюк прати Александрова на четвъртфиналите в Нинбо, в които тя ще срещне канадката Лейла Фернандес, победила със 7:5, 6:7(3), 6:3 Аляксандра Саснович от Беларус. В другия четвъртфинал в долната половина на схемата една срещу друга ще играят чехкините Сара Бейлек и Мари Боузкова.

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