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Уордли скоро пак ще получи битка за световна титла

  • 21 окт 2026 | 16:36
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Уордли скоро пак ще получи битка за световна титла

Фабио Уордли ще получи възможност отново да се бори за световната титла в тежка категория след поражението си в реванша срещу Даниел Дюбоа. Уордли не успя да си върне световната титла на WBO, след като бе спрян във втория рунд на втория си мач с Дюбоа в залата „The O2“ в събота. Мениджърът му Майк Офо обаче е твърдо убеден, че след „заслужена почивка“ Уордли може да се предизвика някой от останалите световни шампиони.

Офо заяви пред Sky Sports: „Фабио направи забележителна серия и няма съмнение, че пред него все още има бляскаво бъдеще. Сега е моментът да се наслади на заслужена почивка, да се възстанови и да разгледа опциите си. Неговото пътуване досега бе нищо по-малко от забележително – изключителна история за характер, решителност и успехи.

Той никога не бяга от предизвикателствата и избира да се изправи срещу най-трудните съперници на всяка крачка. Напълно очаквам той да продължи да се състезава на най-високото ниво в спорта и да спечели друга световна титла, ако реши да го направи.“

Решението на Александър Усик да освободи световните си титли разкри нови възможности, тъй като Мурат Гасиев притежава титлата на WBA, Агит Кабайел е шампион на WBC, а Филип Хъргович държи пояса на IBF. Тайсън Фюри и Антъни Джошуа също ще се бият за „супер“ титлата на WBA в Кардиф на 11 декември. Промоутърът Франк Уорън възнамерява отново да отведе Уордли до битка за световна титла.

Запитан дали Уордли остава заплаха за най-добрите боксьори в дивизията, Уорън заяви за подкаста Toe 2 Toe на Sky Sports: „Той е нокаутирал хора, които никога преди това не са били нокаутирани. Ако те хване, си в беда, и той е способен да го направи, но сега трябва да си почине, да претегли шансовете си и да прецени накъде може да продължи. Сигурен съм, че когато се завърне, той ще има — както казваме в бранша — загряващ мач. Но ако се върне, отново ще иска да се бие за титла. Той е бивш световен шампион.“

Уордли достигна до елита на този спорт, въпреки че стана професионалист след период като любител в категорията „white-collar“ (участник в аматьорски корпоративни гали), а Уорън вярва, че неговата забележителна история на успеха може да има още една глава.

„Сега той ще бъде извън ринга за известно време, за да си почине и да се завърне; ако се върне, ще видим накъде ще продължим с него,“ каза Уорън. „Трябва да се вземат предвид някои от победите, които направи. Той победи Джо Паркър, който беше №1 в света и всички казваха: „Кога ще получи своя шанс за световната титла?“ Всички залагаха, че Джо Паркър ще победи Даниел и че ще даде наистина труден мач на Усик, а той го победи, спря го. Свалям му шапка.

Всичко това, което току-що споменахте — той няма нито един аматьорски мач, учи се в движение и вижте докъде стигна, така че трябва да се гордее невероятно много със себе си. Той удря наистина здраво. Вижте нокаута му срещу Фрейзър Кларк. Първият мач беше хубав двубой, но във втория го нокаутира още в първия рунд, а вижте какво направи и с Джъстис Хуни. Изоставаше сериозно срещу много добър боксьор и го повали. Дори срещу Даниел — в първия им мач го прати в нокдаун два пъти. Той е опасен човек.

Ако погледнете назад през годините — не казвам, че е Ленъкс Люис, но Ленъкс загуби от Хасим Рахман, загуби и от Оливър Маккол, но по-късно взе реванш за тези поражения. Много от тези боксьори са губили мачове през годините, а в днешната ера има наистина добри бойци.“

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