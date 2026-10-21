Манарино елиминира Рубльов и продължи силната си серия в Алмати

Адриан Манарино сътвори изненадата на турнира от сериите АТР 250 в Алмати, след като победи поставения под номер 4 Андрей Рубльов с 6:4, 3:6, 6:3 и си осигури място на четвъртфиналите за четвърти път в историята на надпреварата.
С този успех френският тенисист вече има рекордните за турнира 13 победи. Манарино завоюва титлата през 2023 година и достигна до финала през 2020 година, когато надпреварата все още се провеждаше в Астана. 38-годишният левичар изнесе впечатляващ мач, като разхождаше 29-годишния си опонент с прецизен тайминг на ударите. Французинът запази самообладание при сервирането за мача и реализира третия си мачбол, за да подпечата победата.
„Познавам Андрей изключително добре, играли сме много пъти. Знаех, че ако играя на обичайното си ниво, ще загубя този мач. Той е по-добрият тенисист, така че трябваше да покажа нещо повече от нормалното, за да спечеля. Смятам, че днес направих силен мач и съм щастлив, че продължавам напред“, сподели Манарино, който подобри баланса си в преките мачове срещу Рубльов на 2-4 победи.
За Манарино това е общо 66-и четвъртфинал в тура и четвърти за 2026 година. Ветеранът се представя отлично на закрито през сезона, като най-добрият му резултат при тези условия бе финалът в Монпелие. В следващата фаза французинът ще срещне Николоз Басилашвили, който надигра Факундо Диас Акоста с 6:2, 6:4.
Рубльов, който миналия месец достигна до битката за трофея в Ханджоу, вече е в серия от три поредни поражения.
По-рано през деня Джеймс Дъкуърт записа първия си успех над състезател от Топ 30 за годината. Австралиецът елиминира 23-тия в световната ранглиста и втори поставен в схемата Лучано Дардери със 7:5, 7:6(7).
Дъкуърт, който по-рано през сезона достигна до полуфиналите в Уинстън-Сейлъм, спаси сетбол в тайбрека на втория сет. В спор за място на полуфиналите той ще срещне седмия поставен Стефанос Циципас или Михаил Кукушкин, който играе за последен път на ниво АТР Тур в своята състезателна кариера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google