Любомир Геджев: В “Team Quest” не знаеш какво те очаква и това го прави интересен формат

Организаторът на събития в бойните спортове и треньор по бразилско жиу цижуЛюбомир Геджев гостува в "Sportal Fight Club" четири дни преди първото събитие на най-новия му проект "Team Quest".

"Team Quest" е отборно състезание по събмишън граплинг, в което четири български отбора ще премерят сили в спор за награда от 6000 евро. Турнирът ще се проведе на 25-и октомври в частно училище "Св. Георги" в София.

Всеки отбор се състои от петима титуляри, двама резерви и един капитан. Капитаните определят реда на излизане на тепиха на своите титуляри. Победа на тепиха може да бъде постигната само чрез отказване на противника и тогава победеният отпада. При липса на събмишън в рамките на седем минути и от двамата състезатели.

"По този начин един добър събмишън майстор реално може да приключи цял отбор и останалите състезатели дори да не се налагат да стъпват на тепиха. Да, това е отлична възможност за българските граплъри, някой да изгради името си, да блесне за една вечер, да стане звезда за една вечер"

"По-скоро бих насочил вниманието към нещо, което вече е факт, а именно UFC разпозна комерсиалната стойност зад нашите спортове (BJJ и граплинг). Жиу-жицуто почва да става популярно през 1993, когато Хойс Грейси печели първото издание. Оттогава то само расте като популярност. Въпреки това, комерсиалната му стойност започна да се изявява едва през последните няколко години. И ако UFC разпознава тази комерсиална стойност, то не мисля, че те имат дори съмнение, че има шанс този стил да стигне същото ниво )като останалите професионални бойни спортове)", коментира Геджев след въпроса дали професионалните граплинг и BJJ събития могат да настигнат по популярност тези в бокса и ММА.

Вижте цялото интервю с Геджев тук:

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