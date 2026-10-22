Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Любомир Геджев: В “Team Quest” не знаеш какво те очаква и това го прави интересен формат

  • 22 окт 2026 | 15:05
  • 665
  • 0

Организаторът на събития в бойните спортове и треньор по бразилско жиу цижуЛюбомир Геджев гостува в "Sportal Fight Club" четири дни преди първото събитие на най-новия му проект "Team Quest".

"Team Quest" е отборно състезание по събмишън граплинг, в което четири български отбора ще премерят сили в спор за награда от 6000 евро. Турнирът ще се проведе на 25-и октомври в частно училище "Св. Георги" в София.

Всеки отбор се състои от петима титуляри, двама резерви и един капитан. Капитаните определят реда на излизане на тепиха на своите титуляри. Победа на тепиха може да бъде постигната само чрез отказване на противника и тогава победеният отпада. При липса на събмишън в рамките на седем минути и от двамата състезатели.

"По този начин един добър събмишън майстор реално може да приключи цял отбор и останалите състезатели дори да не се налагат да стъпват на тепиха. Да, това е отлична възможност за българските граплъри, някой да изгради името си, да блесне за една вечер, да стане звезда за една вечер"

"По-скоро бих насочил вниманието към нещо, което вече е факт, а именно UFC разпозна комерсиалната стойност зад нашите спортове (BJJ и граплинг). Жиу-жицуто почва да става популярно през 1993, когато Хойс Грейси печели първото издание. Оттогава то само расте като популярност. Въпреки това, комерсиалната му стойност започна да се изявява едва през последните няколко години. И ако UFC разпознава тази комерсиална стойност, то не мисля, че те имат дори съмнение, че има шанс този стил да стигне същото ниво )като останалите професионални бойни спортове)", коментира Геджев след въпроса дали професионалните граплинг и BJJ събития могат да настигнат по популярност тези в бокса и ММА.

Вижте цялото интервю с Геджев тук:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Два дни до официалния старт на "Рамус София Къп"

Два дни до официалния старт на "Рамус София Къп"

  • 22 окт 2026 | 14:06
  • 305
  • 0
Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

Максим Кирилов влиза в битка за четвъртфиналите днес на световното първенство

  • 22 окт 2026 | 13:36
  • 323
  • 0
Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

Александър Волкановски: Мовсар Евлоев притежава невероятна борба, но това няма да му стигне срещу мен

  • 22 окт 2026 | 10:38
  • 123
  • 0
За първи път българин ще играе на финалите на Гран При по таекуондо

За първи път българин ще играе на финалите на Гран При по таекуондо

  • 22 окт 2026 | 07:14
  • 1128
  • 0
Илайда Красимирова с медал от Eвропейското първенство по бокс, Николай Събев e четвъртфиналист на Световното

Илайда Красимирова с медал от Eвропейското първенство по бокс, Николай Събев e четвъртфиналист на Световното

  • 21 окт 2026 | 21:25
  • 690
  • 0
"Sportal Fight Club": Руси Минев и Здравко Димитров започват да подготвят новото поколение ММА бойци

"Sportal Fight Club": Руси Минев и Здравко Димитров започват да подготвят новото поколение ММА бойци

  • 21 окт 2026 | 19:32
  • 4482
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 3504
  • 50
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 12204
  • 74
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 15550
  • 57
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 26999
  • 24
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 7900
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 9104
  • 20