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Тенисът въвежда по-стриктни критерии за местонахождение в борбата с допинга

  • 21 окт 2026 | 15:44
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Тенисът въвежда по-стриктни критерии за местонахождение в борбата с допинга

По-стриктни правила за местонахождението на тенисистите и възможността те да бъдат тествани за допинг ще бъдат въведени от 2027 година, съобщи Международната агенция за почтенност в тениса (ИТИА).

С промените играчите ще трябва да посочват 60-минутни прозорци всеки ден по време на турнири, в които да бъдат тествани. До момента играчите имаха предимството да не бъдат подлагани на такива тестове по време на турнири.

Сред промените обаче ще бъде и облекчаване на санкциите, като ще се правят изключения за определени вещества, ако те се използват за рехабилитация и не дават пряко отражение върху подобряване на спортните резултати. Повече подробности около промените ще има през ноември. Засега е ясно само, че отказ от даване на допинг проба ще може да доведе до отстраняване от тениса за период от четири години.

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