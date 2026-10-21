Успехите ги има, но биатлонистите нямат даже един тренажор

Президентът на българския биатлон Атанас Фурнаджиев заяви, че очаква през предстоящия нов сезон България да бъде сред водещите нации в света. В същото време обаче той алармира, че бюджетът на федерацията е дори по-малък от предишни години, въпреки сериозните успехи през 2026 година. Според Фурнаджиев липсват елементарни условия за тренировка и неговите лични дългогодишни усилия за модернизация не са довели до успех поради липса на воля от страна на държавата.

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"Очакваме по-добри класирания. Очакваме България да бъде сред водещите нации в световния биатлон. Имаме голям потенциал, който трябва да се развие. Виждате тези млади момчета и момичета — Георги Джоргов стана световен шампион. Но в биатлона възрастта, на която можем да разчитаме на наистина световна класа, е от порядъка на 23–24 години, така че има още да се поработи. Мисля, че за следващата Олимпиада България ще има силен както мъжки, така и женски отбор.

За съжаление, нещата с липсата на достатъчна подкрепа от държавата не са се променили. В момента знаем, че бюджетът на България не е в добро състояние. Надявам се през следващата година, в следващия бюджет, наистина да бъдат заложени средства за развитие на биатлона, тъй като към момента това не е факт. И тази година мога да кажа, че сме на същото ниво, дори и на по-ниско.

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За съжаление, е така. Бюджетът е същият. Липсват елементарни неща по отношение на инфраструктурата. Ако щете, дори един тренажор, който от три години се опитвам да убедя базата в Белмекен да закупи и който не струва кой знае колко. Освен това той ще се ползва от четири-пет федерации, не само от биатлона. Надявам се това да се случи догодина, защото тази година не успяхме.

Както отбелязахме, ние поддържаме три национални отбора. Общо 30 състезатели са на централизирана подготовка. Имаме първи, втори и трети отбор. Работим усилено. Предстоят квалификации, за да се види кои са най-добрите в момента, кои са в най-добра форма, за да могат да се включат в първия национален отбор.

Към момента имената още се изясняват. Предстои заседание на Управителния съвет, което започва веднага след тържеството, и там ще обсъдим тези неща. Както казах, ще има контроли, чрез които да подберем най-добрите от трите национални отбора. Те ще сформират състава, който ще участва в стартовете за Световната купа и на Световното първенство.

Треньорският щаб е ясен. Към момента старши треньор е Роберт Кабуков — доказан специалист, човек, който е работохолик и отдаде много от времето и знанията си, за да може България да се поздрави с тези призови места. Всички състезатели трябва да разберат, че се следва методиката на старши треньора и се изпълняват неговите указания. Надявам се да са го разбрали. Мисля, че в момента имаме сплотен колектив, който работи усилено. Проведоха доста добра подготовка през подготвителния период, така че се надявам на бъдещи успехи", каза Фурнаджиев.

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Снимки: Startphoto