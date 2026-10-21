Федерацията по биатлон награди най-успешните си състезатели

Българският биатлон отчете една от най-успешните години в историята си, след като на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина страната се нареди на пето място в този спорт. Българската федерация отличи най-добрите състезатели през изминалия сезон на церемония в София.

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева беше специален гост на събитието, а заедно с президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев наградиха призьорите.

Състезателите с най-големи постижения получиха парични премии за резултатите си през 2025/26. Това бяха бронзовата медалистка на индивидуалния старт на 15 км от Игрите в Милано-Кортина Лора Христова, четвъртата в олимпийския спринт Милена Тодорова, а световният шампион при юношите в масовия старт Георги Джоргов и четвъртата на спринта от Световното първенство за девойки Райа Аджамова също бяха наградени.

С благодарност за подкрепата паметни плакети получиха и спонсорите на БФ биатлон - Мото-Пфое БГ ЕООД, Хювефарма, Дженарали Застраховане, Болкан Лоджик. Клуб Ком Берковица бе удостоен със специална награда по случай 20-годишния си юбилей, а Весела Лечева също беше отличена за подкрепата на БОК към федерацията.

"За мен е изключително удоволствие да застана пред вас и да говоря за успехите, които постигна Българската федерация по биатлон. Да гледам толкова деца тук сред нас, които са бъдещето на България, на българския биатлон и разбира се да има светъл пример пред тях, каквито са големите батковци и каки, които постигнаха тези резултати. Наистина гордост е да имаме световен шампион, да имаме медал от Олимпиадата и да се наредим сред водещите нации в биатлона", започна Атанас Фурнаджиев.

"Световната федерация има една програма, която се казва "close the gap", или преведено на български "да затворим ножицата", за да може повече нации да се наредят сред водещите в биатлона. България успя да го направи, нареди се сред най-големите в биатлона. Искам да благодаря на всички състезатели, треньори, на управителния съвет на федерацията, на Министерството на спорта за подкрепата, на Българския олимпийски комитет, за това, че бяха до нас и направиха така, че да можем да се гордеем с тези постигнати успехи. Благодаря на всички, пожелавам успех на състезателите", каза още президентът на федерацията.

Весела Лечева поздрави състезателите за успехите и заяви, че в края на годината БОК ще даде награди за всички, които са се отличили през изминалия сезон.

"От името на БОК искам да изкажа своята благодарност на всички онези, които бяха част от успехите на българския биатлон. Да се поздравим с най-успешния сезон с медалите от Зимните олимпийски игри, донесли ни толкова много гордост и много сълзи от радост. Вие завладяхте българската публика, завладяхте целия свят с вашия ентусиазъм, енергия, желания за успех и съвършенство. Показахте най-доброто от себе си", каза Весела Лечева.

Първи за Купа България при мъжете се нареди Владимир Илиев от клуб Аякс, а при жените Валентина Димитрова от Националната спортна академия спечели първото място.

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