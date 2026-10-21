Лора Христова: Благодаря на всички, които повярваха в нас

Лора Христова, Милена Тодорова, Райа Аджамова и Георги Джоргов бяха наградени от Българска федерация по биатлон за изключителните си постижения през изминалата състезателна година.

Федерацията по биатлон награди най-успешните си състезатели

Както е известно, Христова спечели исторически бронзов медал в индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано - Кортина, а Тодорова завърши на четвърто място в спринта. Райа Аджамова завърши също четвърта, но в спринта на Световното първенство за девойки, а Георги Джоргов е световен шампион в масовия старт за юноши.

"Първо искам да благодаря на цялото ръководство на Българската федерация по биатлон и на нашите спонсори за подкрепата през последните сезони, благодарение на която можем да проведем адекватна подготовка. Искам да благодаря на всички, които вярваха в мен, в нас. Пожелавам на всички да са здрави и да продължават да тренират усилено. Благодаря", каза Лора Христова.

"Благодарен съм за изключително професионалната подготовка от страна на федерацията и ръководството. Искам да пожелая успех на всички млади състезатели, както и на тези в националните гарнитури. Да продължаваме да се борим заедно и да постигаме още успехи", каза Георги Джоргов.

"Целта ми е да вървим само напред и нагоре и да показваме, че усилията, които полагаме през годината, и подготовката си заслужават. Искам да пожелая успех на всички през този сезон", каза Райа Аджамова.

"И аз искам да благодаря на федерацията, на Министерството на спорта, на всички спонсори и на всички присъстващи. Надявам се следващата година да имаме все повече успехи", каза Владимир Илиев, който взе наградата за Милена Тодорова от нейно име.

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